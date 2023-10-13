Белый дом допустил обмен США с ХАМАС для освобождения американских заложников

Джон Кирби оценил возможное соглашение с радикалами из Палестины.

Американская администрация не исключает никаких вариантов по освобождению удерживаемых радикальным движением ХАМАС заложников из числа граждан США, включая переговоры и обмен. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник оценил высказывания о том, что палестинцы готовы заключить договоренности с властями США. Речь идет о возвращении заложников при освобождении заключенных членов ХАМАС американской стороной.

Я не видел данные сообщения, так что не стал бы комментировать их. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби добавил, что целом в США серьезно относятся к своим обязательствам по возвращению американцев, удерживаемых за рубежом, к их семьям и на Родину. Сейчас чиновники не могут исключать никаких вариантов развития ситуации. Однако Вашингтон предпочитает, чтобы проблема решилась мирным путем и без дополнительного риска для жизней людей.

Кирби сообщил об отсутствии у США планов проведения наземной военной операции в Израиле.

Фото и видео: YouTube / Fox Business