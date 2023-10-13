Кирби сообщил об отсутствии у США планов проведения наземной военной операции в Израиле

Американская администрация при президенте Джо Байдене не планирует отправлять собственных военнослужащих в Израиль.Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник не смог уточнить прессе о том, находит ли Белый дом допустимыми действия властей еврейского государства по отношению к мирному населению в палестинском анклаве - секторе Газа.
Я ценю усилия, направленные на то, чтобы заставить меня подтвердить гипотетические предположения. Я не собираюсь этого делать. Нет никаких намерений или планов вводить американские войска на территорию Израиля. Израиль не стремится к этому.
Джон Кирби, сотрудник Белого дома
Джон Кирби призвал СМИ не навешивать ярлыки. Он поснил, что чиновники из США ведут переговоры с израильскими коллегами по поводу гуманитарной ситуации в регионе конфликта.
Белый дом: принадлежащие Ирану $6 млрд находятся в банке Катара.
Фото и видео: YouTube / Fox Business
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