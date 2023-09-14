Белый дом: США продолжают активно обсуждать с РФ возможности освобождения Уилана

Джон Кирби рассказал о визите Элизабет Уилан в Вашингтон.

Американские власти продолжают активно обсуждать с Россией возможности освобождения осужденного за шпионаж гражданина США Пола Уилана. Эту информацию подтвердил в ходе регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби.Чиновник прокомментировал прибытие в столицу страны сестры Пола Уилана Элизабет. Сотрудник СНБ сообщил о том, что лидер США не планирует встречаться с Элизабет Уилан.

Мне нечего сказать ни о какой встрече с президентом. Но она находится в городе и будет встречаться с должностными лицами Белого дома. Это будет для нас хорошая возможность проинформировать ее об усилиях по возвращению Пола. Речь идет об активных усилиях, и мы их продолжаем предпринимать. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что родственники Пола Уилана признали весной 2023 года, что решили приостановить взаимодействие с правительством США. Сигнализировал об этом 17 апреля брат Уилана Дэвид. Он раскритиковал работу администрации США.

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Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour