Председатель СК РФ взял на контроль дело о гибели туристов на Онежском озере

Судно опрокинулось из-за волн.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела, связанного с трагедией на Онежском озере. В Карелии погибли несколько туристов, когда катер перевернулся из-за высоких волн.

Центральный аппарат ведомства заинтересовался ходом расследования, отметили в пресс-службе СКР.

Напомним, что в Онежском озере нашли тела погибших туристов из Петербурга. Трое смогли спастись, один погиб, еще троих не могли найти.

Ранее на Piter.tv: власти Петербурга заявили, что информация о запрете покидать Петербург является ложной.

Фото: Следственный комитет