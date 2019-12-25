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Председатель СК РФ взял на контроль дело о гибели туристов на Онежском озере
Сегодня, 18:08
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Председатель СК РФ взял на контроль дело о гибели туристов на Онежском озере

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Судно опрокинулось из-за волн.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела, связанного с трагедией на Онежском озере. В Карелии погибли несколько туристов, когда катер перевернулся из-за высоких волн. 

Центральный аппарат ведомства заинтересовался ходом расследования, отметили в пресс-службе СКР. 

Напомним, что в Онежском озере нашли тела погибших туристов из Петербурга. Трое смогли спастись, один погиб, еще троих не могли найти. 

Ранее на Piter.tv: власти Петербурга заявили, что информация о запрете покидать Петербург является ложной.

Фото: Следственный комитет

Теги: онежское озеро, погибли туристы, расследование
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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