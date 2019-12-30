Балетный спектакль "Черный человек"

Спектакль-балет по мотивам знаменитого произведения русского поэта Сергея Есенина. На сцене только кровать, зеркало и стул, а в пространстве между этими предметами – страшная внутренняя борьба. История о муках русской души и Черном Человеке, который живет в любом.
Это оригинальная постановка Олега Гуляева, смешавшая классику и модерн балета с драматическим театром и мюзиклом. Здесь же и признание в любви Есенину.
Цена: от 200 рублей
Место: Дом Шредера. Культурный центр
Фото: открытые источники
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