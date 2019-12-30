Балетный спектакль "Черный человек"

Новый взгляд на классику Есенина.

Спектакль-балет по мотивам знаменитого произведения русского поэта Сергея Есенина. На сцене только кровать, зеркало и стул, а в пространстве между этими предметами – страшная внутренняя борьба. История о муках русской души и Черном Человеке, который живет в любом.

Это оригинальная постановка Олега Гуляева, смешавшая классику и модерн балета с драматическим театром и мюзиклом. Здесь же и признание в любви Есенину.

Цена: от 200 рублей

Место: Дом Шредера. Культурный центр

Фото: открытые источники