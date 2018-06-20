Этот спектакль стал первой балетной постановкой в череде юбилейных событий, посвященных Году Мариуса Петипа в России.

В Мариинском театре представят балет "Дон Кихот" в сопровождении Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра. Этот спектакль стал первой балетной постановкой в череде юбилейных событий, посвященных Году Мариуса Петипа в России.

Постановщик спектакля Йохан Кобборг продемонстрировал свежесть подходов к классике. Боле того, он впервые ставил балет в Санкт-Петербурге в сотрудничестве с Театром балета имени Леонида Якобсона.

Балет в 3-х актах

Музыка Людвига Минкуса

Либретто и постановка Йохана Кобборга по мотивам спектакля Мариуса Петипа

Сценография и костюмы Жерома Каплана

Художник по свету Венсан Милле

Премьера состоялась 14 декабря 2017 года