Кандидатуру демократа предложил британский политик.

Представителя Демократической партии США Джо Байдена выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом рассказал член Лейбористской партии Великобритании Крис Брайант в интервью изданию Evening Standard.

Когда одни прибегали к насильственным решениям, он утверждал, что лучшая сила - это сила убеждения. Потому что оружие может остановить сердце, однако подходящие слова могут изменить многие сердца, а много сердец могут изменить мир интервью Криса Брайанта

Иностранец говорил о своем намерении номинировать Джо Байдена в преддверии предвыборных дебатов кандидатов в президенты США. Ранее на премию мира также был выдвинут оппонент Байдена - глава Белого дома Дональд Трамп. Американского лидера выдвинули трижды. Первая заявка поступила от представителя норвежской "Партии прогресса" Кристиана Тибринг-Гедде, вторая - от члена шведского парламента Магнуса Якобссона, третья - от австралийского профессора Дэвида Флинта.

Победившую на выборах уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Фото: Pixabay.com