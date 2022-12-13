В Белом доме оценили "красные линии" после от правки танков Киеву.

Байден заявил об отсутствии угрозы для России со стороны Запада. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления с анонсом поставок киевскому режиму американских танков М1 Abrams. В новый пакет военной помощи войдет 31 единица тяжелой техники.

Сегодняшнее объявление основано на приверженности стран по всему миру во главе с США помогать Украине защищать их суверенитет и территориальную целостность. Это не угроза наступления на Россию. Джо Байден, президент США

Политик добавил перед журналистами, что власти США также намерены защищать Устав ООН. Джо Байден пояснил, что решение о поставке танков киевскому режиму является очередным доказательством единства стран коллективного Запада в вопросе помощи украинским властям.

Байден оговорился и призвал "противостоять жестокой агрессии Украины".

Фото и видео: YouTube / Guardian News