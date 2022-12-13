Глава США несколько раз ошибся во время своей речи в Белом доме.

Байден оговорился и призвал "противостоять жестокой агрессии Украины". Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе обращения к нации, которое транслировал Белый дом. В своей речи политик успел неверно назвать должность министра по обороны Ллойда Остина, а также исказил имя британского премьер-министра Риши Сунака. После этих оговорок он рассказал СМИ о необходимости странам коллективного Запада противодействовать "жестокой агрессии Украины". Он пояснил, что Вашингтон совместно с международными союзниками направил свыше трех тысяч бронированных машин для ВСУ, восьми тысяч артиллерийских установок и двух миллионов снарядов, порядка 50 50 новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО).

И я отправил средства противовоздушной обороны. Все, чтобы помочь противостоять жестокой агрессии Украины… Это происходит из-за России. Джо Байден, президент США

Говоря о планах американской администрации предоставить Киеву 31 танк M1 Abrams, политик заявил, что в проработке касающихся этого вопросов участвовали государственный секретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин. При этом Джо Байден назвал министра обороны "военным министром".

Байден заявил о "НАТОлизации" Финляндии.

Фото и видео: Белый дом

