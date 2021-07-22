Глава США оценил ситуацию с прививками у населения.

Американский президент Джо Байден заявил о пандемии непривитых в США. С соответствующим заявлением глава государства обратился к жителям города Цинциннати в штате Огайо. Мероприятие транслировал местный телеканал CNN.

У нас пандемия среди тех, кто не прошел вакцинацию. Это так просто, так просто. Если вы вакцинированы, вас не госпитализируют. Вы не попадете в отделение интенсивной терапии. И вы не умрете. Джо Байден, президент США

Политик призвал население страны, которое боится вакцинироваться, задавать вопросы специалистам. Он уверен, что медики могут развеять сомнения граждан. Байден напомнил, что разработанные к текущему моменту препараты для профилактики коронавируса позволяют человеку защищиться от всех имеющихся штаммов ковида, включая и "дельту". Индийский вариант инфекции легче передается от носителя и считается более смертоносным для людей, не имеющих от него иммунитета.

Байден рассказал, что сделает, если его сочтут "реинкарнацией Сатаны".

Видео: CNN