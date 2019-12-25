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Байден рассказал, что сделает, если его сочтут "реинкарнацией Сатаны"
Сегодня, 8:02
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Байден рассказал, что сделает, если его сочтут "реинкарнацией Сатаны"

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Глава США оценил действия властей из-за событий 6 января в Капитолии.

Американский президент Джо Байден рассказал, что сделает, если его сочтут "реинкарнацией Сатаны". Об этом политик порассуждал во время общения с населением города Цинциннати в штате Огайо. Трансляцию мероприятия вел местный телеканал CNN. Спикер заметил, что будет с безразличием относиться к тому, если ему припишут такой статус.

Мне все равно, если вы думаете, что я реинкарнация Сатаны.

Джо Байден, президент США

Глава государства сделал соответствующее заявление в контексте обсуждений событий, которые произошли 6 января в здании Капитолия в Вашингтоне. Байден уточнил, что общество и администрация не могут считать, что в тот день не произошло ничего из ряда вон выходящего.

Байден: инфляцию в США удастся удержать под контролем.

Фото: Белый дом

Теги: джо байден, огайо, сатана, цинциннати
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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