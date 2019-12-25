Глава США оценил действия властей из-за событий 6 января в Капитолии.

Американский президент Джо Байден рассказал, что сделает, если его сочтут "реинкарнацией Сатаны". Об этом политик порассуждал во время общения с населением города Цинциннати в штате Огайо. Трансляцию мероприятия вел местный телеканал CNN. Спикер заметил, что будет с безразличием относиться к тому, если ему припишут такой статус.

Мне все равно, если вы думаете, что я реинкарнация Сатаны. Джо Байден, президент США

Глава государства сделал соответствующее заявление в контексте обсуждений событий, которые произошли 6 января в здании Капитолия в Вашингтоне. Байден уточнил, что общество и администрация не могут считать, что в тот день не произошло ничего из ряда вон выходящего.

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Фото: Белый дом