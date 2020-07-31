Американский политик не понимает, как Трамп обеспечит вакцинирование населения от COVID-19.

Джо Байден усомнился в эффективности вакцины от коронавируса. Об этом кандидат в президенты СШа от демократической партии рассказал в интервью для местного телеканала Fox News. Бывший вице-президент страны заявил, что сомневается в действенности вакцины от COVID-19. По его словам, все разработки должны быть "прозрачными", чтобы можно было отследить производственные процессы.

Джо Байден добавил, что постепенно американцы перестают верить речам, которые президент США Дональд Трамп произносит о готовности средства для вакцинации от инфекции. Политик не понимает, каким образом гражданам США будут предоставлены имеющиеся разработки.

По словам демократа, важно обеспечить все население страны соответствующим лекарством.

Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США.

Видео: YT / FOX News