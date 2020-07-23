Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США

Джо Байден назвал действующего лидера страны Дональда Трампа "первым президентом-расистом" в США. Об этом кандидат в президенты США от демократической партии заявил в рамках онлайн-конференции с собственными избирателями.
То, как он обращается с людьми, исходя из их цвета кожи, их национального происхождения, того, откуда они родом, абсолютно отвратительно
Джо Байден, кандидат в президенты США
Сторонники Байдена спросили у него, как демократ относится к высказываниям Трампа о том, что коронавирус - "китайский" или "уханьский". Политик заявил, что заявление его оппонента следует рассматривать как расистские, а сам Трамп "сеет расизм". По словам кандидата на должность нового главы США, до Трампа ни одним президент-республиканец или президент-демократ не делал этого.
У нас были расисты, они существовали. Они пытались добиться избрания президентом. Он первый, кто это сделал
Джо Байден, кандидат в президенты США
Трамп предрек уничтожение США в случае победы Байдена.
Видео: Youtube/ Guardian News
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