Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США

Демократ прокомментировал высказывания оппонента о "китайском коронавирусе".

Джо Байден назвал действующего лидера страны Дональда Трампа "первым президентом-расистом" в США. Об этом кандидат в президенты США от демократической партии заявил в рамках онлайн-конференции с собственными избирателями.

То, как он обращается с людьми, исходя из их цвета кожи, их национального происхождения, того, откуда они родом, абсолютно отвратительно Джо Байден, кандидат в президенты США

Сторонники Байдена спросили у него, как демократ относится к высказываниям Трампа о том, что коронавирус - "китайский" или "уханьский". Политик заявил, что заявление его оппонента следует рассматривать как расистские, а сам Трамп "сеет расизм". По словам кандидата на должность нового главы США, до Трампа ни одним президент-республиканец или президент-демократ не делал этого.

У нас были расисты, они существовали. Они пытались добиться избрания президентом. Он первый, кто это сделал Джо Байден, кандидат в президенты США

Трамп предрек уничтожение США в случае победы Байдена.

Видео: Youtube/ Guardian News