Байден угостил Тихановскую печеньем после встречи в Белом доме

Политик заявила, что была рада встрече с американским лидером.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден после встречи с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской угостил ее печеньем. Об этом пишет "РИА Новости".

По словам Тихановской, встреча с американским лидером была теплой, несмотря на ее скромную продолжительность. Она уточнила, что разговор с Байденом длился около десяти минут. После этого глава США угостил Тихановскую печеньем.

Вы знаете, мы уже попрощались, он ушел, я уже начала общаться с [конгрессменом США Крисом Смитом], и опять открывается дверь. Заходит Джо Байден и приносит мне кипу печенья из Белого дома. Говорит: "Светлана, у нас есть замечательные печеньки, подкрепитесь". Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты Белоруссии

По словам политика, она удивилась чуткости американского лидера, так как в тот день она не позавтракала и была несколько голодна. Тихановская заявила, что рада встрече с Байденом.

Напомним, Байден встретился с Тихановской в Белом доме 28 июля. Позже в своем микроблоге в Twitter он написал, что для него было честью встретиться с лидером белорусской оппозиции. Байден отметил, что США поддерживает белорусский народ на пути к демократии и всеобщим правам человека. Сама Тихановская в ходе их разговора призвала американского главу сделать Белоруссию примером "ненасильственного перехода к демократии".

Ранее мы сообщали, что Захарову рассмешил рассказ Тихановской о "печеньках" от Байдена.

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