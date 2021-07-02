Президент США назвал граждан из стран и регионов, которые пострадали во время обрушения здания в Серфсайде.

Американский президент Джо Байден рассказал, кого коснулась трагедия во Флориде. Накануне политик прибыл в город Серфсайд, в котором 24 июня обрушилась часть 12-этажного жилого здания. Жертвами стали 18 человек, судьба еще 145 остается неизвестной. По информации от лидера Белого дома, в числе пострадавших есть граждане Израиля, Европы, стран Центральной и Латинской Америки. Он добавил, что администрация Вашингтона поможет людям в предоставлении виз.

Госдепартамент ускоряет выдачу виз для членов семей из других стран, а это Латинская и Южная Америка, Израиль и Европа. Джо Байден, президент США

Напомним, что 24 июня в Серфсайде штата Флорида обрушилось многоэтажное здание. Населенный пункт входит в округ Майами-Дейд. Власти рассказали, что разрушенными считаются половина из 130 квартир. В настоящее поиски людей остановлены из-за угрозы нового обрушения конструкции.

Байден заявил об отсутствии понимания причин крушения дома во Флориде.

Фото и видео: Белый дом