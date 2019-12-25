Американский политик рассказал о том, что ждет РФ из-за вмешательства в президентские выборы США.

Джо Байден пригрозил России последствиями за "вмешательство" в дела США. Об этом кандидат в президенты от Демократической партии сообщил в эфире местного телеканала NBC. Политик считает, что за вмешательство во внутренние дела Вашингтона Москва заплатит.

Я обещаю, будут последствия, будут последствия вмешательства в наши суверенные дела Джо Байден, кандидат в президенты США

Напомним, что глава ФБР Кристофер Рэй рассказал, что РФ пытается повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, однако не трогает американскую инфраструктуру. Он не привел доказательств своих слов. Известно, что разведка США также подозревает Иран и Китай в желании вмешаться. Россия отрицает предъявленные обвинения.

Байден считает, что Трамп впал в панику из-за пандемии.