  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Байден пригрозил России последствиями за "вмешательство" в дела США
Сегодня, 8:17
124
lesjasap

Байден пригрозил России последствиями за "вмешательство" в дела США

0 0

Американский политик рассказал о том, что ждет РФ из-за вмешательства в президентские выборы США.

Джо Байден пригрозил России последствиями за "вмешательство" в дела США. Об этом кандидат в президенты от Демократической партии сообщил в эфире местного телеканала NBC. Политик считает, что за вмешательство во внутренние дела Вашингтона Москва заплатит.

Я обещаю, будут последствия, будут последствия вмешательства в наши суверенные дела

Джо Байден, кандидат в президенты США

Напомним, что глава ФБР Кристофер Рэй рассказал, что РФ пытается повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, однако не трогает американскую инфраструктуру. Он не привел доказательств своих слов. Известно, что разведка США также подозревает Иран и Китай в желании вмешаться. Россия отрицает предъявленные обвинения.

Байден считает, что Трамп впал в панику из-за пандемии.

Теги: вмешательство, джо байден
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии