Американский президент Джо Байден оговорился, пообещав сохранить экономический прогресс от улучшения. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего обращения к журналистам в Белом доме. После неловкой ситуации политик поправил сам себя. Он отметил, что имел в виду сохранение успехов и правильное направление работы по экономической ситуации.

Мы должны принять закон о снижении инфляции прямо сейчас. Это самое последовательное, что может сделать конгресс, чтобы сохранить наш прогресс в вопросе инфляции от улучшения. Джо Байден, президент США

Напомним, что еще в начале апреля Джо Байден приписал супруге экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента страны в тот момент, когда на данном посту находился он сам. Также политик неоднократно называл действующего вице-премьера США Камалу Харрис президентом. Байден запомнился неправильным произношением фамилии российского коллеги Владимира Путина, путаницей между словами "вакцинация" и "эскалация" и другими конфузами.

Байден не нашел, кому пожать руку на мероприятии в Белом доме.

Фото и видео: Белый дом