Байден не считает Си Цзиньпина давним другом

В Белом домке рассказали об отношениях между американским и китайским правителями.

Американский президент Джо Байден не считает китайского председателя Си Цзиньпина давним другом. Такое заявление Белом доме сделал представитель пресс-службы администрации Вашингтона Эндрю Бейтс в ходе брифинга с журналистами. Чиновник заметил, что лидеров стран связывают давние отношения и они нашли способ вести прямой, откровенный диалог.

Вы четко слышали от самого президента, что они провели вместе много времени и способны вести откровенный диалог, говорить напрямую. Вместе с тем он не рассматривает Си Цзиньпина в качестве своего давнего друга. Эндрю Бейтс, представитель пресс-службы Белого дома

В США отметили, что в начале проведенного виртуального саммита с участием председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена именно китайский представитель первым обратился к своему коллеге как к "своему старому другу".

Джо Байден выступил против независимости Тайваня.

Фото: Белый дом

