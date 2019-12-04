Байден и Путин обсудили на саммите ситуацию в Афганистане и Иране

Путин предложил помощь США.

Президент США Джо Байден после саммита в Женеве заявил, что российский лидер Владимир Путин предложил США помощь с Афганистаном и Ираном.

Речь шла во время переговоров о том, чтобы предотвратить подъем терроризма в Афганистане.

Мы говорили о том, как каждый из нас может способствовать, чтобы объединить усилия для предотвращения подъема терроризма в Афганистане, - сказал Байден.

Американский лидер Джо Байден на пресс-конференции после саммита в Женеве также отметил, что тон встречи с Путиным был позитивный. Джо Байден сказал Путину во время встречи на саммите в Женеве, что американская повестка не направлена против России или кого-либо другого. Она направлена,по его словам, на американский народ.

Отметим, что саммит Россия - США прошел на вилле Ла-Гранж в Женеве в среду, 16 июня. Российский лидер Владимир Путин и президент США Джо Байден провели переговоры. В общей сложности встреча проходила 3,5 часа.

Видео: YouTube / Россия 24