Байден: американская повестка не направлена против России

Она не направлена, по словам Байдена, и против кого-либо другого.

Президент США Джой Байден заявил, что американская повестка не направлена против России. Он отметил, что сказал это президенту России Владимиру Путину во время встречи на саммите в Женеве.

Байден подчеркнул, что повестка США направлена на американский народ.

Борьба с пандемией, восстановление нашей экономики, восстановление отношений по всему миру с нашими союзниками и друзьями и защита американского народа. Это моя ответственность как президента, - отметил Байден во время пресс-конференции по итогам саммита.

Байден также оценил тон встречи с Путины в Женеве. Американский лидер отметил, что тон был позитивный и хороший. По словам Байдена, личная встреча с российским лидером была необходима.

Видео: YouTube / Россия 24