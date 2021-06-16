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Байден: американская повестка не направлена против России

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Она не направлена, по словам Байдена, и против кого-либо другого.

Президент США Джой Байден заявил, что американская повестка не направлена против России. Он отметил, что сказал это президенту России Владимиру Путину во время встречи на саммите в Женеве.

Байден подчеркнул, что повестка США направлена на американский народ.

Борьба с пандемией, восстановление нашей экономики, восстановление отношений по всему миру с нашими союзниками и друзьями и защита американского народа. Это моя ответственность как президента, - отметил Байден во время пресс-конференции по итогам саммита.

Байден также оценил тон встречи с Путины в Женеве. Американский лидер отметил, что тон был позитивный и хороший. По словам Байдена, личная встреча с российским лидером была необходима. 

Видео: YouTube / Россия 24

 

Теги: встреча путина и байдена
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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