Автобусы в Красногвардейском районе начнут ходить чаще

В Петербурге автобусы маршрутов №№ 77 и 92 начнут ходить чаше с помощью дополнительного транспортного средства.

В Санкт-Петербурге с 16 октября в пиковые часы автобусы маршрутов №№ 77 и 92 будут ходить чаще. В настоящее время эти автобусы выполняют основные перевозки пассажиров до станции метро "Ладожская". Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

В Комитете по транспорту сообщили, что в период снятия трамвайного движения по проспекту Косыгина для проведения комплексной модернизации трамвайных путей, ведомство регулярно принимает меры по усилению наземного городского пассажирского транспорта.

Каждый день, при наличии оперативного резерва, в это место Красногвардейского района из автобусного парка № 6 отправляются "вспомогательные" автобусы сверх плана.

Так, с 1 сентября текущего года до железнодорожной станции "Ржевка" автобусный маршрут № 168 продлен.

Фото: "Пассажировтранс"