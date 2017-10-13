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Автобусы в Красногвардейском районе начнут ходить чаще
Сегодня, 13:30
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Shdaria
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Автобусы в Красногвардейском районе начнут ходить чаще

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В Петербурге автобусы маршрутов №№ 77 и 92 начнут ходить чаше с помощью дополнительного транспортного средства.

В Санкт-Петербурге с 16 октября в пиковые часы автобусы маршрутов №№ 77 и 92 будут ходить чаще. В настоящее время эти автобусы выполняют основные перевозки пассажиров до станции метро "Ладожская". Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

В Комитете по транспорту сообщили, что в период снятия трамвайного движения по проспекту Косыгина для проведения комплексной модернизации трамвайных путей, ведомство регулярно принимает меры по усилению наземного городского пассажирского транспорта.

Каждый день, при наличии оперативного резерва, в это место Красногвардейского района из автобусного парка № 6 отправляются "вспомогательные" автобусы сверх плана. 
 
Так, с 1 сентября текущего года до железнодорожной станции "Ржевка" автобусный маршрут № 168 продлен. 
 
Фото: "Пассажировтранс"
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Теги: автобусы , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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