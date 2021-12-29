Для въезда туристам необходимо быть привитыми двухкомпонентной вакциной.

Австралия откроет границы для иностранцев 21 февраля. Об этом заявил глава правительства этого государства Скот Моррисон.

Для въезда туристам необходимо быть привитыми двухкомпонентной вакциной. Моррисон уточнил, что на территории Австралии в силе останутся пограничные меры, которые были приняты ранее правительствами штатов страны.

Национальный кабинет министров принял решение, согласно которому Австралия вновь откроет границы для всех оставшихся обладателей виз 21 февраля текущего года. Скотт Моррисон, глава правительства Австралии

Границы Австралии были закрыты в марте 2020 года на фоне пандемии COVID-19. До настоящего момента на территорию страны могли въехать только ее граждане, их родственники и владельцы определенных категорий виз.

Ранее мы сообщали, что с 7 февраля начнется вакцинация от COVID-19 воспитанников Санкт-Петербургского суворовского военного училища.

Видео: YouTube / ABC News (Australia)