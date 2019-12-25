Австралия не будет ограничивать использование вакцины компании AstraZeneca

Премьер страны рассказал, что нет причин для приостановки использования вакцины от шведско-британской компании.

Австралия не будет ограничивать использование вакцины от шведско-британской компании AstraZeneca. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава местного правительства Скотт Моррисон.

Сейчас нет никаких причин для таких ограничений, но мы продолжим следить за новой информацией. Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии

Напомним, что 7 апреля британский Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации заявил об опасениях по поводу использования вакцины для профилактики коронавируса в отношении пациентов, которые входят в возрастную группу до 30 лет. Специалисты полагают, что данной категории граждан без сопутствующих заболеваний необходимо получить альтернативный препарат. Угроза фиксируется из-за сообщений о формировании тромбозов головного мозга после применения AstraZeneca. Согласно правительственному плану Австралии, почти 50 млн доз препарата будут изготовлены на территории страны. Шведско-британской вакцины привьется большинство населения.

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