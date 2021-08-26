В числе эвакуированных - не только граждане страны.

Австралия эвакуировала из Афганистана четыре тысячи человек. Такое заявление во время пресс-конференции сделал глава местного правительства Скотт Моррисон в Канберре. Чиновник пояснил, что такого результата страна достигла за восемь дней. Это количество в три раза больше, чем власти планировали изначально.

Минувшей ночью примерно 1200 человек были эвакуированы из Кабула шестью австралийскими рейсами и одним новозеландским. Около 4000 человек удалось эвакуировать с помощью 29 рейсов. Сейчас это, возможно, в три раза превышает то, что мы ожидали. Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии

Эксперт заметил, что в числе вывезенных из Кабула пассажиров есть не только граждане австралии, но также афганцы и жители других стран. Эвакуация проводится с использованием военно-транспортных самолетов. Они доставляют пассажиров на базы в ОАЭ, после чего - переправляют в Австралию. на данный момент в страну прибыло уже 639 эвакуированных человека. Две недели они будут находиться на карантине из-за пандемии коронавируса.

Франция прекратит эвакуацию из Кабула вечером 27 августа.

Видео: Youtube/ABC News (Australia)