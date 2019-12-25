Франция прекратит эвакуацию из Кабула вечером 27 августа

Жан Кастекс рассказал, сколько сограждан было вывезено из Кабула после прихода к власти талибов.

Франция не сможет продолжать операцию по эвакуации из Афганистана с вечера 27 августа. Такое заявление местным журналистам сделал глава правительства Жан Кастекс. Он выступил в эфире радиостанции RTL.

Мы будем продолжать эвакуацию до вечера завтрашнего дня. Дальше мы не сможем проводить операции по эвакуации из аэропорта Кабула. Франция приняла на своей территории около 2,5 тысяч эвакуированных. Жан Кастекс, премьер-министр Франции

Чиновник заметил, что Париж вывозил из страны не только соотечественников, но и жителей Афганистана, жизнь которых могла находиться под угрозой из-за "Талибана" (запрещенная на территории РФ террористическая организация). С 15 августа боевики находятся в столице - Кабуле. Они установили полный контроль над городом. Президенту Ашрафу Гани пришлось покинуть страну, чтобы не допустить кровопролития.

Эрдоган рассказал об отношении к заявлениям талибов.

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