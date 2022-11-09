Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" принимает участие в учениях в Восточной Атлантике

В Пентагоне рассказали о маневрах Silent Wolverine и Malabar.

Авианосец Военно-морских сил США "Джеральд Форд" принимает участие в маневрах Silent Wolverine, проводимых в Восточной Атлантике, совместно с Вооруженными силами еще шести стран-участниц НАТО. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник из Пентагона пояснил, что военные учения демонстрируют миру приверженность Вашингтона к обеспечению региональной стабильности и безопасности.

Сегодня АУГ "Джеральд Форд" принимает участие в учениях Silent Wolverine в рамках поддержки многопрофильной подготовки авианосцев и повышения интегрированной оперативной совместимости и укрепления сдерживания. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что в маневрах задействованы военные из Канады, США, Германии, Франции, Нидерландах, Испании. Мероприятия завершатся 14 ноября. Во вторник также начинаются и международные многосторонние маневры Malabar, которые запланированы в акватории тихого океана, вблизи японской береговой линии. Они закончатся 18 ноября.

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News