Пентагон обсуждает с компаниями обеспечение Украины спутниковой связью

Патрик Райдер оценил возможное соглашение с компанией SpaceX.

Пентагон обсуждает с местными компаниями обеспечение Украины спутниковой связью. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне сделал официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник добавил, что на текущий момент он не готов анонсировать заключение каких-либо соглашений или контрактов с профильными предприятиями. В том числе, речь идет и о заявке, поступившей ранее SpaceX.

Мы продолжаем обсуждать потребности Украины в спутниковой связи с Украиной и компаниями, такими как SpaceX и прочими. На сегодняшний день у меня нет никаких объявлений. Патрик Райдер, генерал США

Пентагон заявил об отсутствии свидетельств поставки Китаем вооружений России.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News