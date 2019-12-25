Аваков прокомментировал слова Байдена о Путине

Глава МВД Украины предположил, что может начаться вторая холодная война.

Глава МВД Украины Арсен Аваков прокомментировал слова американского президента Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине. По мнению чиновника, слова главы Белого дома могут привести к новой холодной войне РФ с Западом. Такое заявление гость заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на местном телеканале. Запись эфира доступна на YouTube-канале.

Это может быть холодная война между западной цивилизацией и русской империей, как ее видит Путин. Я думаю о том, чтобы это не была горячая война для Украины, и мы должны быть к этому готовы. Арсен Аваков, глава МВД Украины

Напомним, что недавно Джо Байден в недавнем интервью телеканалу ABC News заявил, что Владимир Путин "заплатит" за предполагаемое американцами вмешательство в президентские выборы. Также глава США утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он российского коллегу "убийцей".

Аваков заявил, что не отдаст русский язык России.

Фото: YouTube/В гостях у Гордона.