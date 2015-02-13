Глава МВД Украины рассказал о своем отношении к русскоязычным каналам на Украине.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что не отдаст русский язык России. Об этом чиновник сообщил в эфире программы "В гостях у Дмитрия Гордона". Спикер ответил на вопрос журналиста о том, может ли страна инициировать запрет на вещания российский телеканалов по всему миру. В качестве альтернативы Аваков предложил Киеву организовать вещание украинских телеканалов на русском языке. Он заметил, что русская культура в большой степени также принадлежит украинцам.

Не знаю, как это возможно, я бы лучше сделал по-другому. Русский язык, или, как я его называю, слобожанский язык в нашем случае, не принадлежит России. В Украине государственный язык - украинский… Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам. Почему я должен ее отдавать? Арсен Аваков, глава МВД Украины

Министр внутренних дел уверен, что украинские русскоязычные телеканалы с многие потребители с удовольствием смотрели бы за границей.

Аваков не верит в "тотальное наступление русских" на Донбассе.

Видео: Youtube/В гостях у Гордона