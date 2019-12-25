Организаторы аудиоспектакля "Профсоюз работников ада" предлагают желающим, строго старше 18 лет, попутешествовать между барами города и послушать разные истории.
Отмечается, что авторы спектакля "обнаружили на просторах даркнета несколько аудиозаписей", которые, по всей видимости, и стали основой идеи. Герой спектакля и его слушатели (соучастники) следуют за неведомой силой, "спасаясь от погони и постигая великие этаноловые истины".
Цена: от 1650 рублей
Где: улица Некрасова,6. Бар The Red Corner
Фото: popupteatr.ru
Аудиоспектакль "Профсоюз работников ада"
Возрастное ограничение: 18+
Организаторы аудиоспектакля "Профсоюз работников ада" предлагают желающим, строго старше 18 лет, попутешествовать между барами города и послушать разные истории.
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