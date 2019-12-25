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Аудиоспектакль "Профсоюз работников ада"
Сегодня, 20:00
450
smirenny

Аудиоспектакль "Профсоюз работников ада"

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Возрастное ограничение: 18+

Организаторы аудиоспектакля "Профсоюз работников ада" предлагают желающим, строго старше 18 лет, попутешествовать между барами города и послушать разные истории.

Отмечается, что авторы спектакля "обнаружили на просторах даркнета несколько аудиозаписей", которые, по всей видимости, и стали основой идеи. Герой спектакля и его слушатели (соучастники) следуют за неведомой силой, "спасаясь от погони и постигая великие этаноловые истины".

Цена: от 1650 рублей

Где: улица Некрасова,6. Бар The Red Corner

Фото: popupteatr.ru

Теги: афиша, куда сходить, куда сходить питер, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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