Аудиоспектакль "Профсоюз работников ада"

Путешествие по барам.

Организаторы аудиоспектакля "Профсоюз работников ада" предлагают желающим, строго старше 18 лет, попутешествовать между барами города и послушать разные истории.



Отмечается, что авторы спектакля "обнаружили на просторах даркнета несколько аудиозаписей", которые, по всей видимости, и стали основой идеи. Герой спектакля и его слушатели (соучастники) следуют за неведомой силой, "спасаясь от погони и постигая великие этаноловые истины".



Возрастное ограничение: 18+



Цена: от 1650 рублей



Где: улица Некрасова,6. Бар The Red Corner



Фото: popupteatr.ru