Ассист Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче с "Вегасом"

Матч закончился со счетом 3:2.

Спортсмены из "Вашингтон Кэпиталз" потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги от представителей "Вегас Голден Найтс". Матч проводился в американской столице. Он завершился с результатом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0). В основное время шайбы в ворота оппонентов забили на 19 и 55 минутах Джек Айкел и Уильям Каррье. Решающий гол в овертайме забросил на 62 минуте Ши Теодор. От хозяев ледяной арены отличились на 4 и 22 минутах Маркус Юханссон и Тревор ван Римсдайк. Российский форвард и капитан столичного клуба Александр Овечкин отметился голевой передачей в текущей встрече НХЛ. Его соотечественники, нападающий Евгений Кузнецов и защитник "Кэпиталз" Дмитрий Орлов, не отметились в игре результативными действиями. Стоит уточнить, что на данный момент"Вегас" одержал пятую победу в чемпионате НХЛ подряд.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET