  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:11
124
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Ассист Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче с "Вегасом"

0 0

Матч закончился со счетом 3:2.

Спортсмены из "Вашингтон Кэпиталз" потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги от представителей "Вегас Голден Найтс". Матч проводился в американской столице. Он завершился с результатом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0). В основное время шайбы в ворота оппонентов забили на 19 и 55 минутах Джек Айкел и Уильям Каррье. Решающий гол в овертайме забросил на 62 минуте Ши Теодор. От хозяев ледяной арены отличились на 4 и 22 минутах Маркус Юханссон и Тревор ван Римсдайк. Российский форвард и капитан столичного клуба Александр Овечкин отметился голевой передачей в текущей встрече НХЛ. Его соотечественники, нападающий Евгений Кузнецов и защитник "Кэпиталз" Дмитрий Орлов, не отметились в игре результативными действиями. Стоит уточнить, что на данный момент"Вегас" одержал пятую победу в чемпионате НХЛ подряд.

Торопченко забросил первую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

Фото и  видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: александр овечкин, вашингтон кэпиталз, вегас, нхл
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии