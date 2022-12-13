Аскаров устроил шоу во время празднования победы после серии буллитов в матче АХЛ

Россиянин необычно порадовался победе своего клуба в АХЛ.

российский голкипер Ярослав Аскаров решил отличиться не только качественной игрой в рамке за команду АХЛ "Милуоки Эдмиралс", но и необычным поведением на льду. В социальных сетях болельщики команды распространили ролики, на которых 20-летний вратарь празднует победу в поединке с клубом "Рокфорд Айсхогс". Матч завершился с результатом 2:1 по серии буллитов. Российскому представителю удалось отразить 45 бросков из 56 по воротам команды. По итогу матча Аскаров с его сейвами был признан первой звездой. В текущем сезоне Американской хоккейной лиги спортсмен провел 29 ледовых встреч. В среднем он пропускал за игру по 2,6 шайбы при 90,9 проценте отраженных бросков противников. Напомним, что "Нэшвилл Предаторз" выбрал Ярослава Аскарова на драфте НХЛ-2020 в первом раунде под общим 11-м номером.

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Фото и видео: Telegram / Арсен Версен