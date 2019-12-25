Ярослав Аскаров из "СКА-Невы" возглавил рейтинг вратарей Европы перед драфтом НХЛ-2020

В топ-10 попал еще один вратарь из России.

Центральное скаутское бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) на официальном сайте турнира составило окончательные рейтинги молодых игроков перед драфтом 2020 года.

Голкипер "СКА-Невы" Ярослав Аскаров возглавил рейтинг европейских вратарей, имеющих высокие шансы на драфте. В топ-10 также попал вратарь казанского "Ак Барса" Амир Мифтахов, занявший пятое место.

Драфт НХЛ-2020 должен был пройти в Монреале с 26 по 27 июня, однако в связи с эпидемией коронавируса его перенесли на неопределенный срок.

Напомним, Ярослав Аскаров стал серебряным призером молодежного чемпионата мира в составе сборной России. Вратарь провел на турнире пять матчей и пропустил 10 шайб. 27 ноября 2019 года Аскаров дебютировал в КХЛ и помог СКА обыграть "Сочи" со счетом 4:2.

Ранее мы писали о том, что вратарь "СКА-Невы" занял седьмое место в рейтинге драфта НХЛ-2020.

Фото: neva.ska.ru