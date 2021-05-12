Армия Израиля опубликовала кадры удара по дому одного из лидеров ХАМАС

ЦАХАЛ ликвидировал двух членов разведки палестинского анклава.

Армия обороны Израиля опубликовала кадры удара по дому одного из старших функционеров группировки ХАМАС. В здании также располагался склад с боеприпасами. Ранее ЦАХАЛ информировал подписчиков в Twitter-аккаунте о том, что силами службы безопасности были уничтожены ключевые фигуры в разведке движения палестинского анклава. Речь идет о таких личностях как Хасан Кауджи и Ваиль Иску.

При помощи наших истребителей, а также службы безопасности мы ликвидировали ключевые фигуры разведки ХАМАС: Хасана Кауджи, главу отдела безопасности военной разведки ХАМАС, и его заместителя Ваиля Ису, начальника отдела контрразведки. пресс-служба ЦАХАЛ

Напомним, что в последние дни противостояние между Палестиной и Израилем усугубилось. Стороны ведут массовые ракетные обстрелы. Они последовали после решения суда еврейского государства передать дома в квартале Шейх-Джаррах, в котором проживают арабы, переселенцам-евреям. Решение основано на том факте, что до 1948 года на данном участке дома принадлежали евреям. Здания расположены около мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. В ходе протестов пострадали более 700 человек.

Более 1 тысячи ракет выпустили из сектора Газа по Израилю с начала обстрелов.

Видео: Telegram / Военный Осведомитель