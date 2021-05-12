Более 1 тысячи ракет выпустили из сектора Газа по Израилю с начала обстрелов

В ЦАХАЛ уточнили количество боеголовок, обрушившихся на территорию еврейского государства после обострения ситуации с Палестиной.

Более тысячи ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля с начала обстрелов. Об этом рассказали представители армии ЦАХАЛ. Сообщение военнослужащих опубликовано журналистами местного Седьмого канала.

850 ракет пересекли границу Израиля, еще 200 упали в самом секторе Газа. пресс-служба ЦАХАЛ

Напомним, что ранее стало известно о том, что жертвами ракетного обстрела со стороны палестинского анклава стали пятеро жителей еврейского государства. Днем 11 мая погибли две женщины на территории города Ашкелон, а вечером - еще одна женщина в городе Ришон-Лецион. Утром 12 мая жертвами атаки стал 50-летний мужчина и 16-летняя девушка.

Израиль в ночь на среду нанес серию ударов по военным целям в секторе Газа. Армии удалось ликвидировать здания, в которых находились высокопоставленные руководители движения ХАМАС В общей сложности военные поразились порядка 500 объектов.

СМИ: два человека погибли при прямом попадании ракеты в машину в Израиле.

Видео: Youtube/Bloomberg Markets and Finance