Мужчина передавал засекреченные сведения российской разведке в период с 1996 по 2011 года.

Арестованный спецназовец США признался в сотрудничестве с ГРУ. Об этом сообщили журналисты The Washington Post со ссылкой на заявление федерального прокурора.

Напомним, что 45-летний Питер Деббинс работал на оборонном производстве, связанном с кибербезопасностью. Ему грозит тюремных срок вплоть до пожизненного заключения.

У меня был мессианский взгляд на свою роль в России, я думал, что освобожу их от их деспотического правительства, так что был рад, когда со мной связались из России. К тому же я был обеспокоен тем, что они могут сделать с семьей моей жены Питер Деббинс, арестованный спецназовец

В СМИ отметили, что жена американца родом из Челябинска. Российские спецслужбы вышли на связь со спецназовцем во время одного из визитов в РФ. В результате мужчина сотрудничал с ГРУ с 1996 по 2011 года. Он передавал засекреченную информацию разведке. В то время он служил в отряде по борьбе с химической, биологической, радиационной и ядерной угрозой. Он рассказывал о местах работы своего подразделения в Южной Корее, Азербайджане и Грузии.

В МИДе РФ заверили, что властям "явно невыгодно" травить Навального.

Фото: Alexandria Sheriff"s Office

Видео: YouTube / Good Morning America