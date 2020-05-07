Антипин рассказал, почему решил перейти в СКА

Ранее защитник играл за "Металлург" из Магнитогорска.

Хоккеист Виктор Антипин в прямом эфире в Instagram рассказал о переходе в петербургский СКА. Защитник подписал контракт с клубом сроком на два сезона.

В Ледовом дворце шикарная атмосфера, там заряжаешься от эмоций болельщиков. Даже не представляю, каково испытывать это, когда играешь за СКА. Решиться на переезд было нелегко, но такова жизнь хоккеиста. Последние два сезона в "Металлурге" были неудачными, и руководство решило, что нужно что-то менять. Я тоже хочу развиваться дальше и побеждать. Виктор Антипин, защитник СКА

Напомним, Виктор Антипин отыграл в составе "Металлурга" семь сезонов и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. По итогам минувшего регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) защитник провел 60 матчей и набрал 19 очков.

Ранее мы писали, что в СКА перешли нападающие Эмиль Галимов и Богдан Якимов.

Видео: YouTube / КХЛ, Lysenkov TV