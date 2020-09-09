Анонсирован первый трейлер "Дюны" Дени Вильнёва

Ранее в сети появился пиратский ролик с тизером фильма.

Создатели фильма "Дюна" выложили в сеть анонс первого полноценного трейлера. Видео опубликовано 8 сентября в Twitter проекта.

В тизерном видео зрителям поочередно показывают лица всех основных актеров "Дюны". С момента публикации ролик набрал 2,9 млн просмотров. Первый официальный трейлер появится в сети уже сегодня, 9 сентября. При этом пользователь Twitter под ником Shota Kereselidze уже слил пиратскую версию тизера фильма.

Ожидается, что фильм "Дюна" выйдет в двух частях. Премьера первой запланирована на 17 декабря 2020 года. Главную роль в картине сыграет голливудский актер Тимоти Шаламе. Вместе с ним в съемках проекта приняли участие такие актеры, как Джош Бролин, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Зендая, Ребекка Фергюсон, Шэрон Дункан-Брюстер и Хавьер Бардем.

Ранее мы писали, что журнал Empire показал актерский состав фильма Дени Вильнева "Дюна".

Видео: Twitter / DUNE