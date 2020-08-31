В сеть выложили первый тизер фильма "Дюна" Дени Вильнёва

Это экранная запись, которая имеет очень плохое качество.

В сеть утекла видеозапись с первым тизером фильма "Дюна" Дени Вильнёва. Ролик появился в Twitter пользователя Shota Kereselidze, однако вскоре был заблокирован по требованию правообладателя.

Пока кинокомпания Warner Bros. добивалась удаления тизера, его успели посмотреть тысячи пользователей интернета и распространить в сети. Ролик длительностью около полутора минут имеет очень плохое качество, поскольку это экранная запись. Несмотря на это, поклонники франшизы смогли оценить сюжет предстоящего фильма.

Ожидается, что фильм "Дюна" выйдет в двух частях. Премьера первой запланирована на 17 декабря 2020 года.

Сюжет картины основан на одноименном романе Фрэнка Герберта. Зрители увидят на экране фантастическую историю из будущего, в котором человечество расселилось по далеким планетам. В этом мире идет борьба различных могущественных семей за власть над обитаемым пространством. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис, где живут гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фремены. Главная ценность Арракиса в пряностях – самом важном веществе во всей Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует пряность, а тот, кто контролирует пряность, контролирует Вселенную.

Видео: Twitter / Shota Kereselidze