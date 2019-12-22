Анкара не видит угрозы в санкциях США

Конфликт между странами разразился на фоне закупкой турками российской ЗРК С-400.

Американские санкции против Турции, введенные из-за покупки российских С-400, не повлияют на страну. Об этом заявил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, передает Anadolu.

По его словам, политика санкций является одним из основных инструментов давления США на страны. Он подчеркнул, что ранее такая методика Вашингтона еще могла оказать незначительное психологическое давление на страны. Однако теперь, когда этот инструмент использовали так часто, его влияние уменшилось.

На мой взгляд, американские санкции никак не повлияют на Турцию, в том числе с экономической точки зрения,

— отметил Шентоп.

Конфликт между странами разразился на фоне закупкой турками российской ЗРК С-400. В ответ на действия Анкары США исключила партнера по НАТО из программы участников проекта самолетов пятого поколения F-35 и отказалась выдавать Турции технику.

Видео: The White House, MSNBC, CBS News, NBC News