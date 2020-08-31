Андрей Голобородько поздравил Первомайское с Днем поселка

Заместитель главы администрации МО "Выборгский район" отметил темпы развития Первомайского сельского поселения.

В Первомайском сельском поселении Выборгского района Ленинградской области прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню поселка. Во время торжественной церемонии, которая состоялась на стадионе в центре поселка, перед жителями Первомайского выступил заместитель главы администрации Выборгского района Андрей Голобородько. Он передал всем собравшимся слова поздравления от главы администрации района Геннадия Орлова и лично пожелал поселению и его жителям всего наилучшего.

Примите самые искренние и теплые пожелания. Поздравляем с праздником поселка. Мы в свою очередь всегда помогали, помогаем и будет помогать Первомайскому сельскому поселению. Мы будем защищать поселение на уровне администрации, чтобы жизнь здесь была комфортной и счастливой.

Ранее мы писали, что жителей Первомайского поздравил глава администрации поселения.

Видео: Piter.TV