Аналитики спрогнозировали рост ставок по ипотеке выше 9%

Это может произойти из-за окончания льготной программы.

В Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА) считают, что к концу этого года ипотечные ставку банки могут поднять выше 9%. По мнению аналитиков, это произойдет из-за окончания льготной госпрограммы.

Агентство опросило 23 банка. Стало известно, что в этом году именно за счет ипотечного кредитования они намерены повысить рентабельность бизнеса.

В АКРА отмечают, что на стоимость кредитов повлияет и рост ключевой ставки ЦБ. Предполагается, что к концу 2021 года она вырастет до 5,75%. Как сообщает РБК, по этой причине финансовые организации повысят ставки по ипотеке.

Напомним, что программу льготной ипотеки запустили в апреле 2020 года. Госпрограмму должны были свернуть 1 ноября 2020 года, но в результате решили продлить до 1 июля этого года.

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