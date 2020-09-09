Американский F/A-18 дозаправился в "аду"

В The Drive прокомментировали возможность боевого самолета США проводить дозаправку в сложных метеорологических условиях.

Американский самолет F/A-18 Hornet дозаправился в "аду". Об этом сообщил пользователь Instagram с ником combat_learjet. Специалист отметил, что экипажу удалось совершить операцию при участии танкера КС-130 в сложных погодных условиях.

Журналисты из The Drive заявили, что дозаправка сопровождалась атмосферными молниями и грозами.

Как правило, полет во время грозы далек от идеала, но это особенно верно, когда ваш самолет соединен с летающей заправочной станцией шлангом, через который каждую минуту проходят сотни галлонов материал The Drive

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Фото и видео: Instagram/combat_learjet