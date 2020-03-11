Американские F-35 впервые перехватили российские истребители

НАТО удалось засечь деятельность боевой авиации РФ.

Американские F-35A впервые перехватили российские истребители. Военные из Норвегии наблюдали при помощи американских самолетов за боевой авиацией из РФ. Операция велась в рамках усилий НАТО по наблюдению за полетами.

Норвегия оснащена истребителями пятого поколения. Нахождение самолетов РФ произошло накануне совместно с силами Королевских ВВС Великобритании. Известно, что иностранцам удалось осуществить перехват двух Ту-142 и сопровождающего их МиГ-31.

Напомним, что общее количество созданных воздушных средств F-35 на начало 2020 года оценивается в 500 единиц. Самолеты поставляются заказчикам в различных вариациях. В общей сложности экспорт истребителей должен вырасти до 3 тысяч единиц.

Ранее опубликованы снимки кладбища лома МиГ-21.

Видео: YouTube/US Military Power