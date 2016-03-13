Опубликованы снимки кладбища лома МиГ-21

Во Вьетнаме десятки советских самолетов ждут утилизации.

Опубликованы снимки кладбища лома из МиГ-21 и самолетов L-39 Albatros. Фотографии разместил пользователь Twitter под ником AnnQuann.

По данным автора поста, он обнаружил воздушные средства, которые ожидают утилизации во Вьетнаме. Они располагаются у складских помещений по периметру авиабазы Дананг. Там находятся списанные истребители и учебно-тренировочные самолеты ВВС страны. Скорее всего местные военные разберут МиГ и L-39 на детали для более современных образцов. Открытые источники сообщают, что ВВС Вьетнама имеют менее 30 советских МиГ и менее 20 чехословацких "Альбатросов".

Ранее МиГ-29 и МиГ-35 получили интеллектуальную систему защиты от перегрузок.

Видео и фото: Twitter/AnnQuann



