Военный эксперт считает, что это произошло два-три года назад.

Американские F-35 испытали против С-400 в Сирии. Об этом сообщили журналисты из "Авиа.про" со ссылкой на собственного специалиста. Эксперт основывается на том, что США активно препятствуют тому, чтобы Турция закупала российские системы. По данным аналитика, американцы могли тестировать свои истребители в вопросе определения радиуса боевого действия С-400 против F-35. Тесты могли завершиться не в пользу американского самолета. Вывод источника основывается на том факте, что США не рискуют приближаться к зоне обнаружения радаров из РФ.

Американские F-35 проверили на российских С-400 вероятней всего 2-3 года назад прокомментировал эксперт

Военный эксперт заметил, что российские комплексы могли засечь истребитель ВВС США в Сирии. Из-за этого происшествия Америка не рискует приближаться к C-400 ближе, чем на 250 километров. Аналитик уверен, что США боится того, что Турция раскроет уязвимость американских "стелсов". После этого их не захочет покупать ни одна страна в мире.

Кому нужны боевые самолёты, когда их можно сбить из комплекса, стоимость которого соответствует цене 3-4 американских истребителей? прокомментировал спикер

Напомним, что от использования F-35 отказались израильские военные. Предположительно, они получили рекомендации от Вашингтона о том, что самолеты могут оказаться в зоне действия радара С-400, что поможет Сирии сбить истребители.

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Видео: Youtube/ DtRockstar1