Алиса Вокс поздравляет петербуржцев с годом собаки

Презентацию посетила певица, экс-участница группировки "Ленинград" Алиса Вокс. Журналистам PiterTV удалось лично пообщаться с вокалисткой и взять у нее интервью. Певица воспользовалась шансом и поздравила петербуржцев с Новым Годом.

Дорогие петербуржцы! Дорогие зрители Питер-ТВ! Меня зовут Алиса Вокс и я поздравляю вас С новым годом! Желаю, чтобы в этом году у вас было еще больше счастья, еще больше поводов для радости! Еще больше хороших людей, которые вас окружают!