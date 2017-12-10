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Алиса Вокс поздравляет петербуржцев с годом собаки

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В Петербурге прошла презентация капсульной коллекции дизайнера Алины Герман в коллаборации с брендом SWANK.

 Презентацию посетила певица, экс-участница группировки "Ленинград" Алиса Вокс. Журналистам PiterTV удалось лично пообщаться с вокалисткой и взять у нее интервью. Певица воспользовалась шансом и поздравила петербуржцев с Новым Годом. 

Дорогие петербуржцы! Дорогие зрители Питер-ТВ! Меня зовут Алиса Вокс и я поздравляю вас С новым годом! Желаю, чтобы в этом году у вас было еще больше счастья, еще больше поводов для радости! Еще больше хороших людей, которые вас окружают! 

Алиса Вокс, певица

Видео и фото - PiterTV

Теги: алиса вокс , ленинград
Категории: Новости СПб

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