Российский сенатор Алексей Пушков высмеял планы Украины на евроинтеграцию. Об этом эксперт написал в собственном Telegram-аккаунте.
Одно из следствий майдана - "провинциализация" киевской политической верхушки, которая с гиканьем и присвистом требует "пустить ее в Европу". Только вот Европа совсем не торопится
Алексей Пушков, член Совета Федерации
Член Совета Федерации России напомнил, что евросоюз не стремится принимать Украину в свои ряды. Одной из причиной является то, что страны ЕС видят, что "происходит на Незалежной", а также поведение киевской политической верхушки власти. По мнению Пушкова, действующие чиновники в Киеве не обучены тонкостям переговоров.
Пушков считает, что США намерены поощрять новую политику Лукашенко.
Фото: Piter.tv
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