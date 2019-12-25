Сенатор РФ рассказал, почему ЕС не хочет принимать Киев свои ряды.

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял планы Украины на евроинтеграцию. Об этом эксперт написал в собственном Telegram-аккаунте.

Одно из следствий майдана - "провинциализация" киевской политической верхушки, которая с гиканьем и присвистом требует "пустить ее в Европу". Только вот Европа совсем не торопится Алексей Пушков, член Совета Федерации

Член Совета Федерации России напомнил, что евросоюз не стремится принимать Украину в свои ряды. Одной из причиной является то, что страны ЕС видят, что "происходит на Незалежной", а также поведение киевской политической верхушки власти. По мнению Пушкова, действующие чиновники в Киеве не обучены тонкостям переговоров.

Пушков считает, что США намерены поощрять новую политику Лукашенко.

Фото: Piter.tv