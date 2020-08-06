Пушков считает, что США намерены поощрять новую политику Лукашенко

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков считает, что США намерены поощрять новую политику президента Белоруссии Александра Лукашенко. Свой комментарий он дал в своём телеграм-канале.
Особенно характерно выраженное послом стремление США "поддержать усилия в защите суверенитета и независимости страны".
Алексей Пушков, сенатор
По его словам, власти США воспринимают нынешнюю политику Лукашенко не как предвыборный спектакль, а как его новую политику, которую готовы поощрить. Также член Совфеда считает, что Штаты заинтересованы в отрыве Белоруссии от России, чтобы взять республику под своё влияние.
Ранее Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в США.
Видео: Послание Лукашенко к народу Белоруссии
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