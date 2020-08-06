Пушков считает, что США намерены поощрять новую политику Лукашенко

США воспринимают нынешнюю политику Лукашенко не как предвыборный спектакль.

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков считает, что США намерены поощрять новую политику президента Белоруссии Александра Лукашенко. Свой комментарий он дал в своём телеграм-канале.

Особенно характерно выраженное послом стремление США "поддержать усилия в защите суверенитета и независимости страны". Алексей Пушков, сенатор

По его словам, власти США воспринимают нынешнюю политику Лукашенко не как предвыборный спектакль, а как его новую политику, которую готовы поощрить. Также член Совфеда считает, что Штаты заинтересованы в отрыве Белоруссии от России, чтобы взять республику под своё влияние.

Ранее Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в США.

Видео: Послание Лукашенко к народу Белоруссии